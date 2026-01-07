İşlem Hacmi Rekor Kırdı

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 2025 yılında incelenen işlemlerden 162’sinde hedef şirket Türkiye kökenli oldu. Özelleştirmeler hariç bu işlemlerin bildirilen toplam bedeli yaklaşık 466,1 milyar TL (11,81 milyar dolar) olarak kaydedildi. Bu rakam, Birleşme ve Devralma Görünüm Raporları’nın yayımlanmaya başlandığı 2013 yılından bu yana ulaşılan en yüksek işlem hacmi oldu.

Aynı dönemde incelenen 19 özelleştirme işleminin toplam bedeli ise yaklaşık 108,04 milyar TL (2,74 milyar dolar) olarak hesaplandı. Böylece 2025 yılında Türkiye kökenli şirketler için toplam 181 işlemde öngörülen işlem hacmi 574,15 milyar TL (14,54 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

En Fazla İşlem Yazılım Sektöründe

2025 yılında hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar arasında en fazla işlem, 25 adetle “bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler” alanında gerçekleşti. En yüksek işlem değeri ise “parasal aracı kuruluşların faaliyetleri” sektöründe kaydedildi.

Özelleştirmelerde Enerji Sektörü Öne Çıktı

Rapora göre 2025’te incelenen 19 özelleştirme işlemi ağırlıklı olarak:

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı

Ev eşyalarının toptan ticareti Avrupa'da Gaz Fiyatları Düşük Depolama Seviyelerine Rağmen Geriliyor! İçeriği Görüntüle

Kablolamada kullanılan teller ve kabloların imalatı

sektörlerinde yoğunlaştı.

En yüksek bedelli özelleştirme, yaklaşık 54,63 milyar TL ile elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşti. Özelleştirme işlemlerinin yedisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapıldı.

Yabancı Yatırımcıların Türkiye İlgisi Sürdü

2025 yılında yabancı yatırımcılar, 55 ayrı birleşme ve devralma işlemiyle Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapmayı planladı. İşlem sayısına göre yabancı yatırımcılar arasında:

Almanya 9 işlemle ilk sırada

Fransa 6 işlemle ikinci sırada

yer aldı.

Bu işlemlerde yabancı yatırımcıların Türkiye’de gerçekleştireceği bildirilen toplam yatırım tutarı 277,46 milyar TL (7,03 milyar dolar) oldu. Bu tutar, 2013’ten bu yana kaydedilen en yüksek ikinci seviye olarak dikkat çekti.

Yurt Dışı İşlemler Trilyonları Buldu

2025 yılında yabancıların yurt dışında gerçekleştirdiği 219 birleşme ve devralma işlemi de Rekabet Kurumu tarafından incelendi. Bu işlemlerde bildirilen toplam bedel 18,85 trilyon TL (477,61 milyar dolar) olarak açıklandı.

Yabancıların Türkiye’de ve yurt dışında gerçekleştirdiği toplam 274 işlem, işlem bedeli bazında değerlendirildiğinde öne çıkan sektörler şöyle sıralandı:

Yazılım programlarının yayımlanması

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri

Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri

Kimyasal maddeler, gübre, plastik ve sentetik kauçuk imalatı

İnceleme Süreleri Kısaldı

Rapora göre Rekabet Kurulu, 2025 yılında birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden ortalama 10 gün sonra karara bağladı. Yıl içinde iki işlem nihai incelemeye alındı. Bu işlemlerden biri tarafların sunduğu taahhütler doğrultusunda onaylanırken, diğer işlemle ilgili inceleme sürecinin devam ettiği bildirildi.