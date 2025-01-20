En Büyük Halka Arz: Bin Ulaşım Teknolojileri

Bu dönemde en yüksek halka arz büyüklüğüne 1,561 milyon TL ile Bin Ulaşım Teknolojileri ulaştı. Şirketin halka açıklık oranı %15 olarak açıklandı.

Efor Çay Zirvede, Cem Zeytin Geriledi

Halka arz edilen 13 şirketten, ilk dört haftalık performansında en yüksek getiriyi %74,5 ile Efor Çay Sanayi sağladı. Ancak, aynı dönemde Cem Zeytin hisseleri %35 kayıpla yatırımcılarına en düşük performansı yaşattı.

Yüksek Faiz Ortamında Zorlanma

Borsa İstanbul pay piyasası, yüksek faiz ortamının etkisiyle şirketlerin zayıflayan kâr marjları nedeniyle yılın ikinci yarısında zor bir dönem geçirdi. Bu süreçte halka arz temposu, yılın ilk yarısına göre önemli ölçüde yavaşladı.

Yatırımcı Sayısında Azalma

Pay senedi yatırımcı sayısı %10 azalarak yaklaşık 6,9 milyon kişiye düştü. Bu durum, piyasadaki belirsizliklerin ve faiz artışlarının bireysel yatırımcılar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

2024’ün ikinci yarısında yaşanan bu gelişmeler, piyasa koşullarının halka arzlara ve yatırımcı davranışlarına olan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.