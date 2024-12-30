Mikro ölçekli girişimler, hizmet ihracatında yüzde 6,7 pay alırken, toplam ihracat yapan girişimlerin yüzde 63,2’sini oluşturdu. Küçük ölçekli girişimler ise hizmet ihracatında yüzde 12,2, orta ölçekli girişimler ise yüzde 16,2 paya sahipti. Büyük ölçekli girişimler, hizmet ihracatındaki önemli rolünü sürdürerek toplam ihracatın yüzde 64,4’ünü gerçekleştirdi. Hizmet ithalatında ise, mikro ölçekli girişimler yüzde 7,5, küçük ölçekli girişimler yüzde 8,5, orta ölçekli girişimler ise yüzde 17,9 pay aldı. Büyük ölçekli girişimler, hizmet ithalatının yüzde 56,3’ünü yaptı.

Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri En Yüksek İhracat Payına Sahip

2022’de Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı 47 milyar 420 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracatın 34 milyar 442 milyon doları, ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde bulunan girişimler tarafından gerçekleştirildi. Diğer sektörlerde ise bilgi ve iletişim faaliyetlerinin ihracatı 3 milyar 576 milyon dolar, imalat sanayiindeki hizmet ihracatı ise 3 milyar 116 milyon dolar oldu.

Hizmet ithalatı ise toplam 35 milyar 933 milyon dolara ulaşırken, bu ithalatın 10 milyar 604 milyon doları imalat sanayiinde faaliyet gösteren girişimlere aitti. Toptan ve perakende ticaret faaliyetlerinde bulunan girişimler ise 6 milyar 899 milyon dolarlık hizmet ithalatı yaptı.

Yabancı Kontrollü Girişimler Hizmet Ticaretinde Önemli Paya Sahip

2022’de hizmet ticaretinde yabancı kontrollü girişimlerin etkisi de dikkat çekti. Hizmet ihracatının yüzde 15,6’sı, ithalatının ise yüzde 28,7’si yabancı kontrollü girişimler tarafından yapıldı. Taşımacılık hizmetlerinde, Türkiye kontrolündeki girişimler ihracatın yüzde 91,4’ünü gerçekleştirirken, telekomünikasyon ve bilgi hizmetlerinde yabancı kontrollü girişimlerin payı yüzde 56,5 oldu. Finansal hizmetlerde ise Türkiye kontrollü girişimler, ihracatın yüzde 60,1’ini, ithalatın ise yüzde 72’sini gerçekleştirdi.

Bu veriler, Türkiye’nin hizmet ticaretindeki önemli sektörlere ve büyük ölçekli girişimlerin sektördeki hakimiyetine işaret ederken, yabancı girişimlerin de sektördeki etkisini vurguluyor.