Von der Leyen, Almanya’nın Hamburg kentinde Zeit gazetesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’nin genişleme sürecine değinmiş ve “AB’nin, Rusya, Türkiye veya Çin’in etkisine açık hale gelmeden Avrupa kıtasındaki bütünleşmesini tamamlaması gerektiğini” ifade etmişti. Bu sözler özellikle Türkiye’ye yönelik algı nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tepkilerin ardından Avrupa Komisyonu adına konuşan baş sözcü Paula Pinho, ifadenin herhangi bir ülkeyi doğrudan kıyaslama amacı taşımadığını vurguladı. Pinho, Türkiye’nin bölgesel ölçekte önemli bir aktör olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin jeopolitik ağırlığı, ekonomik kapasitesi ve Batı Balkanlar’daki rolü dikkate alındığında, AB için stratejik bir ortaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin hem AB aday ülkesi olduğu hem de NATO içinde kritik bir müttefik konumunda bulunduğu hatırlatıldı. Göç yönetimi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin sürdüğü de ifade edildi.

Diplomatik kaynaklara göre Türkiye, söz konusu ifadelerin basında yanlış yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda Avrupa Komisyonu’ndan resmi açıklama talep etti. Komisyon ise değerlendirmelerin bağlamından koparıldığını ve konunun netleştirileceğini iletti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Söz konusu gelişme, AB’nin küresel jeopolitik dengeleri yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir dönemde yaşanırken, Ankara-Brüksel ilişkilerinde zaman zaman ortaya çıkan hassas dengeyi bir kez daha gündeme taşıdı.