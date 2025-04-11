Bursa İnegöl Belediyesi’nin kısa süre önce hayata geçirdiği Şehir Araştırmaları Merkezi organizasyonuyla 9-11 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Uluslararası Şehir Araştırmaları Sempozyumuna ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu sempozyum ile Türkiye’nin yeni yüzyılında; ekonomisi, ticari hacmi, tarımsal ürünleri gibi bölgesinde rol model olma pozisyonunda olan İnegöl’ümüzün saklı kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi kısa bir süre önce şehrin geçmişi ile geleceği arasında köprü olacak Şehir Araştırmaları Merkezi’ni kurduğunu duyurmuştu. Bu merkezin ilk faaliyeti ise yine kısa bir süre önce gerçekleştirilen Halk Bilimi Çalıştayı oldu. Şehir Araştırmaları Merkezi şimdi de 2. Uluslararası Şehir Araştırmaları Sempozyumu için hazırlıklara başladı. Sempozyuma ilişkin duyuruyu Belediye Başkanı Alper Taban bu sabah düzenlenen basın toplantısında gerçekleştirdi.

İNEGÖL KIYMETLİ BİR HAZİNE

Kaymakam Eren Arslan, sempozyuma katkı sunan üniversitelerin temsilcileri, İnegöl Belediyesi Kültür Komisyonu Üyesi Meclis Üyeleri ile İnegöl Belediyesi’nin yetkililerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Başkan Alper Taban, “İnegöl hızla gelişen, büyüyen, yatırımlarıyla, ekonomisiyle, üretimiyle, ihracatıyla, tarımı ve turizmiyle her alanda ilerlemesini sürdüren bir şehir. Bu şehrin tüm dinamikleriyle bizler de şehrimize değer katmak için çabalıyoruz. İnegöl’ü ben kıymetli bir hazine olarak görüyorum. Bu hazinenin de özellikle üzeri örtülmüş, unutulmaya yüz tutmuş taraflarını da gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bunu da buradaki paydaşlarımızla yapabiliriz. En başta üniversitelerimize ciddi şekilde ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Onların akademik bilgilerine, çalışmalarına, araştırmalarını ihtiyacımız var. Dolayısıyla böyle bir sempozyum gerçekleştirmeyi düşündük. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde de Şehir Araştırmaları Merkezini kurduğumuzu duyurmuştuk. Bu merkezde şehre dair araştırmalar yapılsın, şehrin bilinmeyen yönlerini ya da unutulmuş yönlerini gün yüzüne çıkaralım istedik. Tarihe atıfta bulunmak, geçmişteki kazanımlarımızı hatırlamak, bunları yapanları öğrenmek gibi pek çok görevler üstlenmiştik. Şehir Araştırmaları Merkezi öncülüğünde de ilk Halk Bilimi Çalıştayımızı gerçekleştirdik” dedi.

İNEGÖL’ÜN SAKLI KALMIŞ DEĞERLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Şehir Araştırmaları Merkezinden çok ciddi çalışmalar geleceğini işaret eden Başkan Taban, “Bunlardan bir tanesi de 9-11 Ekim tarihlerinde yapılacak İnegöl 2. Uluslararası Şehir Araştırmaları Sempozyumu olacak. Tabi bunu kendi başımıza gerçekleştirmiyoruz. Burada; Uludağ Üniversitemiz, Bursa Teknik Üniversitemiz, Mudanya Üniversitemiz, Balıkesir Üniversitemiz, mihmandarlığında bu programı hayata geçirmiş olacağız. Bu sempozyum ile Türkiye’nin yeni yüzyılında; ekonomisi, ticari hacmi, tarımsal ürünleri gibi bölgesinde rol model olma pozisyonunda olan İnegöl’ümüzün saklı kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

SEMPOZYUM KONULARI

Sempozyumun detaylarına ilişkin de bilgiler paylaşan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Sempozyum içerisinde belirli konu başlıkları olacak; tarih, coğrafya, göç ve çok kültürlülük, eğitim bilimi, gösteri sanatları, edebi miras, tarım ve hayvancılık, turizm ve markalama, sportif etkinlikler, halk mimarisi, kadın ve aile hayatı, çevre enerji ve sürdürülebilirlik gibi… Buralarda neler ele alınacak; İnegöl’ümüzün tarihsel gelişimi, şehre zenginlik katmış göçler, İnegöl’de iz bırakanlar, sosyal hayat, ekonomi, mobilya sektörümüz, tarım ve hayvancılık, turizm ve markalaşma, gastronomi, halk bilimi, somut olmayan kültürel miras, spor, kültür ve sanat gibi konular geniş bir çerçevede pek çok konu ele alınacak. Tüm bu konuların yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla; Aile ve kadın teması, Bilim ve teknik alanında gençlere yol gösterecek teknolojik veriler, Çevre, enerji ve sürdürülebilirlik gibi hem yerel hem de ulusal açıdan önemli konulara da yer verilecektir. Buradan çok önemli kazanımlar çıkacak.”

KİMLER KATILABİLİR?

“Sempozyuma kimler katılabilir? Yerli ve yabancı akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yerel yöneticiler ve konuya ilgi duyan herkes davetlidir. Katılımcılar, geniş bir perspektif bakış açısıyla, İnegöl’ü farklı boyutlarıyla ele alırken, şehrin saklı kalmış önemli değerlerini de yakından tanıma fırsatı bulacaklardır.”

“Bu organizasyonun farklı organları var. Onur Kurulu, Düzenleme Kurulu var. Onur Kurulunda başta Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız, Milletvekilimiz Ayhan Salman, Kaymakamımız Eren Arslan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu yer alacak. Düzenleme Kurulunda İnegöl’ümüzün evladı, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay yer alıyor. Düzenleme Kurulunda ise; Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Çetinaslan, Balıkesir Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Ali Çanakcı, Balıkesir Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Polat, Bursa Uludağ Üniversitesinden Doç. Dr. Yüksel Okşak, Balıkesir Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Asem Abdelghany, Bursa Uludağ Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Cihad Doğan, Belediye Başkan Yardımcım Emin Dündar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Önder Kılıç, Müze sorumlumuz Serdar Sevinç ile yine Hatice Uzer ve Fatih Oral arkadaşlarımız yer alıyor. Bilim ve Danışma Kurulunda yer alan akademisyenlerimizin duyurusu ise daha sonra yapılacak.”

SEMPOZYUMUN ÖNEMLİ TARİHLERİ

“Sempozyum 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Özet gönderimi için son tarih 15 Ağustos 2025. Kabul edilen bildirilerin ilanı ise 01 Eylül 2025’te yapılacak. Sempozyum programının ilanı 01 Ekim 2025’te gerçekleştirilecek. Tam metin gönderme tarihi 30 Ekim 2025.”

“Sempozyumun başta başvuru şartları ve diğer tüm detaylarına https://sempozyum.inegol.bel.tr adresi üzerinden erişilebilir. Yine [email protected] mail adresinden bizlere isteyen ulaşabilecek. Ben burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Burada aslında topyekun bir çalışma var. Organizasyonu kurmaya çalışan belki biziz ama emeğin büyüğünü hocalarımız verecek bildirileriyle.”

İNEGÖL ÇOK KIYMETLİ BİR MİRAS

Kaymakam Eren Arslan da basın toplantısında konuya ilişkin fikirlerini paylaştı. Arslan, “İnegöl’ü anlatmaya gerek yok. Tarihi, coğrafi konumu, geçmişten bu yana almış olduğu tecrübesi ile bize devredilmiş olan çok kıymetli bir miras. Biz de bu mirastan, tarihimizden aldığımız güçle şehrimizi geleceğe ve yeni yüzyıla taşıma noktasında akademik dünyanın mihmandarlığında, onların bize çizeceği rota doğrultusunda ilerlemeyi önümüzde hedef olarak koyduktan sonra bu çalışmalar bize neyi nasıl yapacağımızı gösterecek. Buradan elde edeceğimiz bilgi birikimiyle şehrimizi hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet edebilir, gelişmiş, müreffeh bir şehir haline getirmeye gayret edeceğiz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.