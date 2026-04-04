Kurulun 3 Nisan’da gerçekleştirdiği 46. toplantıda, toptancı halleri ile ulusal zincir marketlerde yapılan kapsamlı incelemeler masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sebze ve meyve ticaretinde haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen toplam 183 işletmeye 96,6 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Denetimlerin odağında, özellikle tüketicinin temel gıda ürünlerine erişimini zorlaştıran fiyat hareketleri yer aldı. Toptancı hallerinde faaliyet gösteren firmalar ile büyük ölçekli market zincirlerinde yapılan kontrollerde elde edilen bulgular, fiyat artışlarının piyasa koşullarıyla uyumsuz olduğunu ortaya koydu.

Süreç, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülürken, yetkililer denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, amaçlarının hem tüketiciyi korumak hem de piyasada adil fiyat oluşumunu sağlamak olduğu ifade edildi.

Yetkililer, benzer uygulamalara karşı caydırıcılığın artırılacağını ve özellikle temel gıda ürünlerinde fırsatçılığa kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini belirtti.