2026-2027 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek anlaşma, üç sezon boyunca geçerli olacak. Sözleşmenin toplam bedeli 1 milyar 180 milyon TL + KDV olarak belirlenirken, bu tutarın tamamının peşin ödenecek olması dikkat çekti. Bu yönüyle anlaşma, kulübün kısa vadeli nakit akışına da ciddi katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında yalnızca sabit gelir değil, performansa dayalı ek kazançlar da yer alıyor. 2026-2027 sezonu için belirlenen 51,2 milyon TL + KDV tutarındaki başarı primi, sportif hedeflerin yakalanması halinde kulübün kasasına girecek. Sonraki sezonlarda ise bu prim, enflasyon oranına göre güncellenecek.

Kulüp yönetimi, bu iş birliğiyle birlikte stadyum isim hakkı gelirini üst seviyeye taşımayı ve ticari gelirlerde sürdürülebilir bir büyüme sağlamayı hedefliyor. Özellikle finansal denge açısından kritik öneme sahip olan sponsorluk anlaşması, Beşiktaş JK’ın ekonomik yapısını güçlendirecek adımlar arasında gösteriliyor.

Resmi açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılırken, anlaşmanın 2026/27 sezonu itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.