Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yüksek katma değerli ve rekabetçi ürünlerle, hem pazar hem ürün çeşitlendirmesi temelinde ihracat artışını destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yerelde üretim ve istihdamı artırarak, daha müreffeh bir Türkiye’yi inşa etmeyi amaçlıyoruz” denildi.

İstanbul Zirvede, Kocaeli Atılımda

Mayıs ayı özelinde faaliyet illeri bazında en fazla ihracat yapan il, 5 milyar 212 milyon dolarla İstanbul oldu. Sanayi ve lojistik altyapısıyla dikkat çeken Kocaeli ise 3 milyar 403 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. İzmir, 2 milyar 124 milyon dolarla üçüncü olurken, onu 1 milyar 837 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 186 milyon dolarla Tekirdağ izledi.

En Fazla Artış Kocaeli ve Çorum’da

2025 Mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını en fazla artıran il Kocaeli oldu. İlin ihracatı 681 milyon dolarlık artışla dikkat çekti. Kocaeli’ni 268 milyon dolarlık artışla Çorum, 174 milyon dolarlık artışla Yalova, 160 milyon dolarlık artışla Ankara ve 106 milyon dolarlık artışla Bursa takip etti.

Bu veriler, Türkiye’nin yalnızca büyük şehirler değil, Anadolu’daki sanayi merkezlerinin de dış ticaret gücünü artırdığını ortaya koyuyor. Ticaret Bakanlığı, bölgesel kalkınmayı destekleyen ihracat odaklı politikaların önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaştırılacağını ifade etti.