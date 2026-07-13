81 metre uzunluğundaki gemiyle ilgili sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının ve hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından satış kararı alındı. Tanzanya makamlarının da icra yoluyla satışa onay vermesiyle birlikte resmi süreç başlatıldı.

Açık artırmayla yeni sahibini bulacak

Edinilen bilgilere göre RAPID isimli kuru yük gemisi, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek açık teklif usulü ihale ile satışa sunulacak. İhaleye katılacak yatırımcılar ve denizcilik sektöründeki şirketler, belirlenen şartlar doğrultusunda teklif verebilecek.

Satış geliri borçların ödenmesinde kullanılacak

Geminin satışından elde edilecek gelir; kamu alacakları, gemiye uygulanan idari para cezaları ve gemiden kaynaklanan diğer borçların tahsil edilmesi amacıyla kullanılacak. Böylece uzun süredir devam eden hukuki süreç de önemli ölçüde tamamlanmış olacak.

Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu

RAPID isimli Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi, 18 Eylül 2025'te Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürüklenerek Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar mevkisinde kayalıklara oturmuştu.

Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, gemide mahsur kalan 6 Ukrayna ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 7 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik helikopteriyle güvenli şekilde tahliye edilmişti. O tarihten bu yana bulunduğu noktada bekleyen gemi, şimdi yapılacak ihale ile yeni sahibini bulmaya hazırlanıyor.