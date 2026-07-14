Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, düzenleme terör örgütü üyelerinin işledikleri suçların niteliğine göre farklı hukuki süreçleri kapsayacak.

Meclis gündemindeki "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanmakta olan çerçeve yasa taslağına ilişkin yeni kulis bilgileri kamuoyuna yansıdı. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti tarafından hazırlanan taslakta, kamuoyunda tartışma konusu olan Abdullah Öcalan'a yönelik özel statü veya "umut hakkı" sağlayacak herhangi bir düzenleme yer almıyor.

Haberde aktarılan bilgilere göre, AK Parti kaynakları, "Öcalan'la ilgili özel bir düzenleme olmaz. Umut hakkı da özel statü de yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm bir kişi için kişiye özel düzenleme yapılması söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu. Aynı kaynaklar, "umut hakkı" gibi bir uygulamanın gündeme gelebilmesi için öncelikle infaz mevzuatında genel bir değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

Süreç suçun niteliğine göre işleyecek

Hazırlanmakta olan çerçeve yasa, feshedildiği açıklanan terör örgütüyle bağlantılı kişilere yönelik hukuki süreci düzenlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda örgüt üyeleri, işledikleri suçların niteliğine göre farklı kategorilerde değerlendirilecek.

Haberde yer alan bilgilere göre;

Sadece örgüt üyeliği suçundan yargılanan veya hüküm giyen kişiler için farklı uygulamalar gündeme gelebilecek.

Bombalı saldırılar, kasten öldürme, güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gibi ağır suçlara karışanlar ise bu suçlardan dolayı yargılanmaya ve cezalarını çekmeye devam edecek.

Terör örgütü üyeliğine ilişkin suçlamanın kalkması durumunda ise yalnızca bu kapsamda verilen cezaların hukuki durumu yeniden değerlendirilecek.

"4 binden fazla kişinin topluma kazandırılması hedefleniyor"

Haberde, düzenlemenin temel hedeflerinden birinin, yalnızca terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan ve ağır suçlara karışmadığı belirtilen 4 binden fazla kişinin topluma yeniden kazandırılması olduğu ifade edildi.

Ayrıca Türkiye'ye dönebilecek örgüt mensubu sayısının 3 ila 4 bin kişi civarında olabileceği, bu kişilerin her bir dosyasının ayrı ayrı inceleneceği belirtildi.

Dosyalar tek tek değerlendirilecek

Yasa yürürlüğe girdikten sonra her dosya bireysel olarak ele alınacak. Sadece örgüt üyeliği suçundan hüküm giyenlerin tahliyesinin gündeme gelebileceği, ancak cinayet, bombalı saldırı ve benzeri ağır suçlardan hükümlü olanların bu suçlardan aldıkları cezaları çekmeye devam edeceği kaydedildi.

İmralı temasları ve diplomatik görüşmeler

Devlet yetkililerinin hazırlanan taslak ile Türkiye'ye dönecek örgüt mensupları ve üçüncü ülkelere gönderilmesi planlanan isimlere ilişkin süreç kapsamında İmralı'da Abdullah Öcalan ile temaslarını sürdürdüğü bilgisine de yer verildi. DEM Parti heyetinin de önümüzdeki günlerde İmralı'ya yeni bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan haberde, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak merkezi yönetimi, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafıl Talabani ile yaptığı temaslarda da "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin teknik detayların ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi - Yücel Kayaoğlu.