15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in kabri ziyaretçi akınına uğruyor

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi’yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrine ziyaretler sürüyor. İstanbul’dan gelerek Şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret eden ve darbe girişiminden 1 yıl sonra doğan oğluna Ömer Halis ismini veren Tuncay Demir Halisdemir’in adını yaşatmak istediklerini söyledi. Kocaeli’den Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek içni gelen Nedim Özkaraaslan ise Gaziantep’e giderken çocuklarını Halisdemir’in kabrine getirmek ve dua etmek istediğini söyledi.

Malatya’dan Şehit Ömer Halisdemir’in ziyaret etmek için gelen Fulya Akmeşe ise duygusal anlar yaşadı. Akmeşe, "Ağlamam lazım ama bir Ömer giderse binlerce Ömer gelir. Duygusal olmak istemiyorum ama çok farklı bir duygu. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. 15 Temmuz’da vatandaşımız tankı, tüfeği olmadan kıyafetiyle canını siper etti. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.