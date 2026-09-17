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İspanyol futbolcu Marco Asensio, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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