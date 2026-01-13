Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Zam sonrası vatandaşlar, “Benzin litre fiyatı ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?”, “LPG fiyatları güncel mi?” sorularına yanıt arıyor.

Küresel Etkiler Akaryakıt Fiyatlarını Yükseltti

Global piyasalarda petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyri ve döviz kurlarındaki oynaklık, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Son olarak motorine yapılan zamla birlikte büyükşehirlerde pompa fiyatları yeniden güncellendi.

13 Ocak 2026 Salı Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,21 TL

Motorin: 54,81 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,02 TL

Motorin: 54,62 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54,04 TL

Motorin: 55,87 TL

LPG: 29,17 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları