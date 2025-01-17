Afrika Pazarı: Yükselen Bir Ekonomik Cazibe Merkezi

Zengin doğal kaynaklara ve hızla büyüyen genç bir nüfusa sahip Afrika, artan ithalat talebiyle uluslararası ticarette dikkatleri üzerine çekiyor. 1,4 milyarlık nüfusu, 54 ülke ve 3,25 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılasıyla Afrika, Türk ihracatçıları için büyük bir potansiyel barındırıyor.

Özellikle inşaat, altyapı, tarım, tekstil, teknoloji ve yeşil dönüşüm gibi sektörlerde önemli fırsatlar sunan kıta, KOBİ’ler için küresel ticaret daralmasında alternatif bir pazar haline geldi.

12. WCI Forum İstanbul: Ticarette Yeni Ufuklar

Türkiye ile 54 Afrika ülkesi arasında ticaret köprüsü kurmayı amaçlayan 12. WCI Forum İstanbul, Afrika’dan 1500 alıcıyı ve Türkiye’den 600 ihracatçıyı bir araya getirecek. Etkinlik, bayilik anlaşmaları, tedarik zinciri iş birlikleri ve ticari görüşmelerle somut adımlar atılmasını sağlayacak.

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, etkinliğin Afrika’nın ekonomik potansiyelini Türk firmalarına tanıtmak açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, şunları söyledi: “Afrika artık yalnızca Afrika'dan ibaret değil. Ancak sadece Afrika'nın potansiyeline bile bakıldığında, 1,4 milyarlık nüfusu, 54 ülke ve 3,25 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılası ile her yıl yaklaşık bir trilyon dolarlık ithalat hacmi, Türkiye için oldukça çekici ve cazip bir pazar sunuyor” dedi.

Bengisu, Türk ihracatçıları için Afrika’da inşaattan altyapıya, tarımdan gıdaya, tekstilden teknolojiye ve otomotivden yeşil dönüşüme kadar birçok sektörde yatırım fırsatları bulunduğunu vurguladı.

Bengisu, küresel ölçekte yaşanan pazar daralmalarına da değinerek, Türkiye'nin bu zorluğu Afrika ile aşabileceğini ifade etti. Foruma katılacak 1500 Afrikalı dış ticaret firması hakkında bilgi veren Bengisu, şu açıklamalarda bulundu: “Bu firmaları seçerken belirli kriterlere dikkat ediyoruz. Avrupa Birliği, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri veya Hindistan gibi ülkelerle daha önce ticaret yapmış, uluslararası deneyime sahip firmaları tercih ediyoruz. Onlara, ‘Bugüne kadar bu ürünleri farklı ülkelerden tedarik ettiniz, ancak artık Türkiye’den alma şansınız da var’ diyerek davet ediyoruz.”

Kazan-Kazan Modeliyle Sürdürülebilir Ticaret

WCI Forum, yalnızca kısa vadeli ticaret hacmini artırmayı değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan iş modelleri geliştirmeyi amaçlıyor. Forum kapsamında katılımcılar:

Afrika’dan gelen 1500 seçkin alıcıyla doğrudan temas kuracak,

Bayilik anlaşmaları ve uzun vadeli iş birlikleri için fırsatlar yakalayacak,

Afrika’nın artan ithalat talebi ve büyüyen altyapı projelerini değerlendirme imkanı bulacak.

Türkiye’nin 2025 İhracat Hedeflerinde Afrika’nın Rolü

Türkiye, 2025 yılı itibarıyla Afrika ile ticaret hacmini 45 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. WCI Forum, bu hedefe ulaşmada önemli bir araç olmayı sürdürüyor. Etkinlik, Türk ihracatçılarının Afrika pazarında daha geniş bir yer edinmesine katkı sağlarken, KOBİ’lerin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü artırıyor.

WCI Forum: Ticaretin Geleceğini Şekillendiren Platform