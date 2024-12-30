Afrika Pazarı: Genç Nüfus ve Genişleyen Talep

Zengin doğal kaynakları ve genç nüfusu ile küresel ekonomi açısından stratejik bir öneme sahip olan Afrika, ithalat oranlarının yüksekliği ile Türkiye gibi gelişen pazarlar için büyük fırsatlar sunuyor. Kıtanın dijitalleşme süreci ve altyapı projelerine yaptığı yatırımlar, teknoloji ve yenilikçi çözümler alanındaki iş birlikleri için önemli bir potansiyel oluşturuyor. Forumda, Türk KOBİ’leri Afrikalı alıcılarla bu fırsatları keşfederek yeni ticaret yolları açacak.

“Türkiye'nin Küresel Arenadaki Etkisi Güçlenecek”

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, 12-13 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul WOW Convention Center’da düzenlenecek olan 12. WCI Forum İstanbul’un Türk KOBİ’lerinin küresel ticaret arenasındaki etkisini bir kez daha kanıtlayacağını belirtti. Bengisu, Forum’un Afrika ve Türkiye arasında yeni iş birlikleri kurarak Türk firmalarının Afrika'ya açılmasına önemli katkılar sağlayacağını aynı zamanda Afrikalı firmalar için de Türk pazarında kazan-kazan bir ticaret fırsatı sunduğunu ifade etti.

Bengisu, organizasyonun temel amacının Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak ve özellikle KOBİ'lerin uluslararası ticaretteki rolünü güçlendirmek olduğunu belirtti. Bengisu, “12. WCI Forum İstanbul, sadece ticaret hacmimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk ve Afrikalı girişimciler arasında uzun vadeli iş birlikleri kurmayı sağlayacak. Türkiye’nin 2025 ihracat hedefleri doğrultusunda Afrika, en güçlü partnerlerden biri olabilir.” dedi.

2.000 Afrikalı Alıcı ve Türkiye’den 600 ihracatçı Bir Araya Geliyor

12. WCI Forum İstanbul’da, 54 Afrika ülkesinden 2.000 alıcı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 600 iş dünyası temsilcisiyle bir araya gelecek. Katılımcılar, Afrika’nın artan talebini karşılayacak iş fırsatlarını değerlendirecek, bayilik anlaşmaları ve tedarik zinciri iş birlikleri gibi somut adımlar atacak. Forum, Türkiye’nin ihracat hacmini genişletmek ve özellikle Sahra Altı Afrika ülkeleriyle daha güçlü bağlar kurmak adına büyük bir önem taşıyor.

Türkiye’nin 2025 Hedefleri İçin Kritik Bir Adım

Türkiye’nin ihracat stratejisi doğrultusunda 12. WCI Forum İstanbul’un, Afrika ile ticaret hacmini 45 milyar dolar seviyesine çıkarması hedefleniyor. Yeni bayilik anlaşmaları ve tedarik zinciri iş birlikleri ile her iki taraf için de kazan-kazan prensibiyle ilerleyen bir iş modeli oluşturulacak.

12.WCI Forum İstanbul, uluslararası iş dünyasının lider isimlerini bir araya getirerek, Türkiye’den üreticilerin küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu süreçte, Türk ürünleri ve hizmetleri, yüksek kalite ve rekabetçi fiyatlarıyla Afrika pazarında daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatını elde edecek.

12-13 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul WOW Convention Center’da gerçekleşecek olan 12. WCI Forum İstanbul, Türkiye’nin Afrika ile ticaret ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.