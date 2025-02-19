İçeriğinde CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş'un da yer aldığı liste şu şekilde:

Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP) Alihan Babat: Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP) Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (YRP) Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız) Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti) Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP) Hamit Tutuş - Batman, Hasankeyf (CHP) Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi) Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP) Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)