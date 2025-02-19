Hamsi Fiyatları Düşünce Tezgahlar Şenlendi Hamsi Fiyatları Düşünce Tezgahlar Şenlendi

İçeriğinde CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş'un da yer aldığı liste şu şekilde:

  1. Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)
  2. Alihan Babat: Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP)
  3. Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (YRP)
  4. Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
  5. Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti)
  6. Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)
  7. Hamit Tutuş - Batman, Hasankeyf (CHP)
  8. Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)
  9. Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)
  10. Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)