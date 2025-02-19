İçeriğinde CHP'den istifa eden Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş'un da yer aldığı liste şu şekilde:
- Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)
- Alihan Babat: Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP)
- Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (YRP)
- Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
- Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti)
- Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)
- Hamit Tutuş - Batman, Hasankeyf (CHP)
- Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)
- Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)
- Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)