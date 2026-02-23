Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Sarıgöl Ovası’nda kış aylarının sonuna yaklaşılırken bağlarda hareketlilik arttı. Bir yandan budama işlemleri gerçekleştirilirken, budaması tamamlanan alanlarda ise çubukların tellere bağlanması işlemi yapılıyor. Özellikle kadın işçilerin yoğun olarak görev aldığı bağlama çalışmalarında, kesilen çubuklar tek tek tellere sabitleniyor.

Üreticiler, budama ve bağlama işlemlerinin üzümde verim ve kaliteyi doğrudan etkilediğini belirterek, bu sürecin büyük titizlik gerektirdiğini ifade etti. Bağlarda aynı zamanda kışlık gübreleme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

İlçede çalışmalar çoğunlukla yevmiye usulüyle yapılırken, artan maliyetler nedeniyle bazı üreticiler imece yöntemine başvuruyor. Bağlama çalışması yapan Hülya Akkaya, işlerin yoğunluğuna dikkat çekerek, “Bağlarda işler çok yoğun oluyor. İşçi yevmiyelerinden tasarruf etmek için beş-on kadın bir araya gelerek ‘ödünç’ usulü sırayla birbirimizin bağlarını bağlıyoruz. İplerle çubukları tellere bağlayarak masrafları azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Üreticiler, sezon öncesinde yapılan bu hazırlıkların hasat döneminde hem ürün kalitesini hem de rekolteyi artırmada belirleyici rol oynadığını vurguladı.