Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havalimanında gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından Şeyma Subaşı, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Subaşı’nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olup olmayacağına ilişkin resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmazken, dosyadaki gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.