Başkan Muammer Aydemir, fındık kurdu zararlısı ile ilgili çiftçileri uyardı. Fındık kurdu zararlısı ile gerekli mücadele yapılmadığı takdirde önemli oranda verim kaybına neden olduğunu ifade eden Aydemir, fındık kurdu zararlısı ile duyurulan zaman aralığında ve tekniğine uygun mücadele yapılmasının verim kaybını önlemek bakımından çok önemli olduğunu kaydetti.

Fındık kurdu mücadelesinde bitki köklerine zarar vermeden bahçe toprağının çapalanmasının böcek yoğunluğunu azaltmada etkili olduğunu belirten Aydemir, “Kimyasal mücadele; ergin fındık kurdu zararlısının ekonomik zarar yapmaya başladığı dönemde, bahçedeki hakim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca (3-4 mm) yapılmalıdır. Fındık kurdu mücadelesine karar vermek için, 2-3 günde bir güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde çarşaf yöntemi ile fındık kurdu sayımı yapılmalıdır. 10 ocakta iki ve daha fazla fındık kurdu ergini bulunursa ilaçlama yapılmalıdır” dedi.

Fındık kurdu ilaçlaması yapılan bahçelerde fındık kokarcasına rastlanırsa ayrı bir ilaçlama yapılmasına gerek olmadığını ifade eden Aydemir, “Her iki zararlıya karşı etkili etken maddeli ilaçlarla mücadele yapılır. Ayrıca fındık kurdu popülasyonunun yüksek olduğu yerlerde, yumurta koyarak yaptığı zararı engellemek için çiftleşme döneminde mayıs sonu-haziran başı gibi ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır. Bu zararlılara karşı etkili bir mücadele için çiftçilerin tavsiyelere uygun olarak ilaçlama yapmaları mücadeledeki başarıyı artıracaktır. İlaçlama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemeli gözlük, maske, eldiven, tulum ve çizme mutlaka giyilmelidir. İlaçlama bittikten sonra mutlaka bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. İlaçlama yapılan bahçelerde 10 gün süre ile hayvan otlatılmamalı” diye konuştu.