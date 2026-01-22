Ataşehir Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TBF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekimi sonucunda çeyrek final karşılaşmalarının 17-18 Şubat tarihlerinde oynanacağı açıklandı. Kupada heyecanın zirveye çıkacağı Dörtlü Final müsabakaları ise 20-22 Şubat tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak.
Türkiye Kupası Çeyrek Final Eşleşmeleri
-
Erokspor – Fenerbahçe Beko
-
Tofaş – Beşiktaş
-
Bahçeşehir Koleji – Anadolu Efes
-
Türk Telekom – Trabzonspor
Dörtlü Final Eşleşmeleri
-
Erokspor / Fenerbahçe Beko – Türk Telekom / Trabzonspor
-
Tofaş / Beşiktaş – Bahçeşehir Koleji / Anadolu Efes
Basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda, kupaya uzanacak takım Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak.