Ekonomistlerin beklentisi, Merkez Bankası’nın faizi 150 baz puan indirmesi yönündeydi. Alınan karar, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Gecelik Faizlerde de İndirim

PPK kararıyla birlikte gecelik faiz oranlarında da indirime gidildi. Merkez Bankası’nın gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e düşürüldü.

Yıl Sonu Faiz Beklentisi Yüzde 28

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 28 olarak gerçekleşti. Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen PPK Beklenti Anketi’nde ise TCMB’nin ocak ayında faizi 150 baz puan indirerek yüzde 36,5 seviyesine çekmesi bekleniyordu. Ankete göre 2026 yıl sonunda gösterge faizin yüzde 29’a gerilemesi öngörülüyor.

Aralıkta 150 Baz Puan İndirim Yapılmıştı

TCMB, 2025 Aralık ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekmişti. Ocak ayındaki kararla birlikte faiz indirim süreci devam etmiş oldu.

TCMB: Dezenflasyon Süreci Sürdürülüyor

PPK açıklamasında, enflasyonun ana eğiliminin aralık ayında gerilediği belirtilirken, ocak ayında gıda fiyatları öncülüğünde aylık enflasyonda artış görüldüğüne dikkat çekildi. Talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına rağmen sürdüğü ifade edildi.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında iyileşme sinyalleri görülse de, bu unsurların dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

“Gerekirse Para Politikası Sıkılaştırılacak”

TCMB, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını açıkladı. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde ise ilave makroihtiyati adımların devreye alınacağı belirtildi.

Açıklamada, politika kararlarının orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlamak amacıyla, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınacağı ifade edildi.

Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

''Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.''