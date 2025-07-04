1973 yılından bu yana Türkiye ekonomisine değer katan Zeren Group Holding, modüler grup, döşemeli grup ve yatak üretimi ile sektörünün lider oyuncularından biri olan Alfemo’yu satın aldı. Yeni satın almayla mobilya sektörüne giriş yapan Zeren Group Holding, 1997 yılından beri faaliyetlerini sürdüren ve 20’ye yakın ülkeye ihracat yapan Alfemo’nun operasyonlarını daha da güçlendirmeye odaklanacak.

‘STRATEJİK BÜYÜMEMİZE KATKI SAĞLAYACAK’

Rekabet Kurulu'nun pay devrine ilişkin onayının da alındığı satın almanın, grubun stratejik büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını ifade eden Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, “52 yıldır farklı iş kollarıyla ülke ekonomisine hizmet veriyoruz. Türk mobilya sektörünün köklü ve deneyimli markası Alfemo’nun da şirketlerimiz arasına katılmasıyla yepyeni bir sektöre adım atmış olduk. Yurt dışında önemli yatırımları olan bir grup olarak, Alfemo’nun hem Türkiye’deki operasyonlarını hem de globaldeki marka değerini artırmak için çalışacağız” dedi.

Orta vadede Türkiye’de ve yurt dışında önemli yatırımlara imza atacaklarının altını çizen Zeren, “Alfemo’nun şu anda yurt içinde 64 mağazası yurt dışında ise 21 konsept mağazası ve ‘corner’ları bulunuyor. Yıl sonuna kadar Türkiye’deki mağaza sayısını hızla 100’e çıkarmayı, halihazirda 460 olan istihdam sayısını da artırmayı planlıyoruz. Bu büyüme grafiğini sürdürerek yurt dışındaki bilinirliğimizi artırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yarım asrı geçen tecrübemizden aldığımız ilhamla, ülkemize değer sağlayan, bayrağımızı gururla dalgalandıracağımız yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

200.000 METREKARELİK ALANDA ÜRETİM YAPIYOR

Mobilya sektöründe orta ve orta-üst segmente hitap eden, geniş ürün yelpazesiyle yurt içinde ve yurt dışında güçlü bir varlık gösteren Alfemo, 1997 yılında İzmir’de kuruldu. 200 bin metrekarelik modern ve otomasyona dayalı üretim tesislerinde toplam 860 bin adetlik modüler mobilya ünitesi, döşemeli ürün, yatak, baza ve başlık üretim kapasitesi olan Alfemo’nun, 460 kişilik istihdamı bulunuyor.