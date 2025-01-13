“Rusya, Kuzey Kore’nin Askeri Yardımına Muhtaç”

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Zelenskiy, Rus ordusunun Kuzey Kore’den gelen askeri yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Putin, üç yıl önce NATO’ya ültimatomlar vererek işe başladı, ancak şimdi Pyongyang’ın askeri desteği olmadan hareket edemiyor” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ilerleyen günlerde daha fazla Kuzey Kore askerini esir alabileceğini ifade ederek, “Askerlerimizin başka Kuzey Kore askerlerini ele geçirmesi an meselesi. Rusya’nın çaresizce bu tür yardımlara ihtiyaç duyduğu artık herkesin malumu” açıklamasında bulundu.

Kim Jong-Un’a Mesaj

Zelenskiy, Rusya’da esir tutulan Ukraynalı savaşçılarla takas yapılması halinde Kuzey Koreli askerleri iade edebileceklerini söyledi. Ayrıca, ülkelerine dönmek istemeyen Kuzey Koreli askerler için alternatif seçeneklerin de değerlendirilebileceğini belirtti: “Bu askerler, Kore'de savaşın gerçeklerini paylaşarak barışı desteklemek istediklerini dile getirirlerse, onlara bu fırsat sunulacaktır.”

Esir Kuzey Koreli Askerler

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda iki Kuzey Kore askerini yaralı olarak ele geçirdiğini açıklamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), esir askerlerin gerekli tıbbi yardımı aldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Kuzey Koreli askerlerden birinin, Ukrayna’ya karşı savaştığını bilmediğini, yalnızca eğitim için Rusya’ya gittiğini düşündüğünü ifade ettiği ortaya çıktı.

Zelenskiy'den Video Paylaşımı

Zelenskiy, esir alınan Kuzey Koreli askerlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, Rusya’nın Kuzey Kore’den aldığı destekle ilgili uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştı.

Bu hamle, savaşın seyrinde yeni bir diplomatik gerilim yaratırken, esir takasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu.