Listenin zirvesinde İsviçre’nin finans merkezi Zürih yer alırken, İstanbul 69 şehir arasında 56. sırada bulundu.

Zirvede Zürih, ikinci sırada San Francisco

Araştırmada vergi ve diğer kesintiler sonrasında çalışanların eline geçen ortalama aylık gelirler karşılaştırıldı.

Zürih, aylık 8 bin 363 dolarlık ortalama net gelirle listenin ilk sırasında yer aldı. İsviçre’nin bir diğer önemli finans merkezi Cenevre ise 7 bin 444 dolarlık gelirle üçüncü sıraya yerleşti.

İkinci sıradaki ABD'nin teknoloji ve finans merkezi San Francisco’da ortalama net aylık gelir 7 bin 601 dolar olarak hesaplandı.

İlk 10'da ABD kentlerinin ağırlığı dikkat çekerken, Boston, New York, Chicago ve Los Angeles da üst sıralarda kendine yer buldu.

En yüksek ortalama net gelire sahip şehirler

Zürih: 8.363 dolar San Francisco: 7.601 dolar Cenevre: 7.444 dolar Boston: 6.258 dolar New York: 5.534 dolar Lüksemburg: 5.196 dolar Chicago: 4.984 dolar Kopenhag: 4.703 dolar Amsterdam: 4.554 dolar Los Angeles: 4.480 dolar

İstanbul 56. sırada

Türkiye’nin ekonomik açıdan en önemli merkezlerinden İstanbul, araştırmada 69 şehir arasında 56. sırada yer aldı.

İstanbul’da vergi sonrası ortalama aylık net gelir 1.173 dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, listenin zirvesindeki Zürih ile İstanbul arasında oldukça belirgin bir gelir farkı bulunduğunu ortaya koydu.

İstanbul, gelir sıralamasında Yunanistan’ın başkenti Atina’nın gerisinde kalırken, Meksika’nın başkenti Meksiko City’nin üzerinde yer aldı.

Şehirler arasındaki gelir farkı 38 katı aşıyor

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, listenin ilk sırasında bulunan Zürih ile son sıradaki Kahire arasındaki gelir farkı oldu.

Kahire’de vergi sonrası ortalama aylık gelir 220 dolar seviyesinde kalırken, Zürih’te bu rakam 8 bin 363 dolara ulaştı. Böylece iki şehir arasındaki ortalama net gelir farkı 38 katı aştı.

Veriler, küresel metropollerde çalışanların gelir seviyeleri arasındaki büyük farklılığı bir kez daha ortaya koyarken, yüksek maaşların özellikle finans, teknoloji ve gelişmiş hizmet sektörlerinin yoğunlaştığı kentlerde toplandığını gösterdi.