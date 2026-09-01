İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Battalgazi Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Masa Tenisi Dostluk Ligi'nin 32. Etab'ı sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Türkiye'nin dört bir yanından yüzden fazla sporcunun katıldığı Masa Tenisi Dostluk Ligi'nde en küçüğü 8, en büyüğü ise 80 yaşında olan sporcular mücadele etti. Toplam 8 ligde gerçekleştirilen müsabakalar sonunda derece alarak başarılı olan sporcular bir üst lige yükselirken, son üç sırada yer alan sporcular bir alt lige düştü.

Masa Tenisi Federasyonu Malatya İl Temsilcisi ve Masa Tenisi Dostluk Ligi Tertip Komitesi Başkanı Orhan Altay, organizasyona ev sahipliği yapan İnönü Üniversitesine teşekkür etti.

2 gün süren müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ise kupa ve madalyaları verildi.