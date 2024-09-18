Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde yaptığı açıklamada: "Türkiye'nin güçlü olduğu alanların başında müteahhitlik sektörü geliyor. Müteahhitlik sektörünün dünyadaki başarısı Türk ekonomisi ve insan kaynağının ne denli güçlü olduğunu gösteriyor. 243 firmayla temsil ediliyor. Firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra 2'nci sıradayız, gelir sıralamasına göre ilk 8 ülkeden biriyiz." ifadelerini kullandı.

ÖDÜL ALAN 48 MÜTEAHHİTLİK İLE 6 MÜŞAVİRLİK FİRMASININ İSİMLERİ ŞÖYLE:



Rönesans, Limak, Antyapı, Yapı Merkezi, Enka, Tekfen, Onur Taahhüt, Tav -Tepe -Akfen, Nurol, Esta, Gülermak, Aslan Yapı, Sembol, Kuzu, Kolin, Yüksel, Eser Taahhüt, IC İçtaş, Çalık Enerji, İlk, Gap, Polat Yol, Alarko, Dekinsan, Gürbağ, Tepe, Makyol, Metag, Üstay, Yenigün, Summa, Gama, Nata, Cengiz, Mbd, Feka, İris, Smk, Stfa, Doğuş, Mapa, Ad Konut, AE Arma-Elektropanç, Anel, Kur, Özkar, Zafer, Özgün Yapı (Bayburt Grup), Nky, Temelsu, Tekfen Mühendislik, Su-yapı, Yüksel Proje, Proyapı.

AHMET ÇALIK'A İKİ ÖDÜL BİRDEN

Çalık Holding bünyesinde yer alan ve Türkiye ve dünyada önemli projelere imza atan Çalık Enerji ve GAP İnşaat ödüle layık görüldü. Her iki firma adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülleri alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık çifte ödül alan tek iş insanı alarak dikkat çekti.