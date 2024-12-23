Yerel Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların özellikle Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalı.

Rüzgar ve Çığ Tehlikesi

Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don olayları ve yer yer sis görülebilir.

Hava Sıcaklıkları

Hava sıcaklıkları batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalırken, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz’de 3 ila 5 derece artış gösterecek.

İllere Göre Hava Durumu ve En Yüksek Sıcaklıklar

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, 8°C İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 13°C İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.), 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.), 15°C Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.), 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yerel kuvvetli yağış bekleniyor.), 14°C Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor.), 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor.), 15°C Samsun: Çok bulutlu, 13°C

Çok bulutlu, 13°C Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 15°C Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı, -1°C Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, 4°C

Uzmanlardan Uyarılar

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Buzlanma ve don olaylarına karşı özellikle iç ve doğu bölgelerdeki sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Çığ riski bulunan bölgelerde ise yetkililer, riskli alanlardan uzak durulması konusunda uyarıyor.