Verilere göre YD-ÜFE, yılın ilk üç aylık dönemini kapsayan Aralık ayına kıyasla %10,73 yükseldi. On iki aylık ortalamalara bakıldığında ise artış %30,23 seviyesinde kaydedildi.

Sanayi sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında fiyatlar %53,25 oranında yükselirken, imalat sanayisinde artış %35,10 oldu.

Ana sanayi gruplarında ise en dikkat çekici artış enerji grubunda görüldü. Enerji fiyatları yıllık %88,91 yükselirken, ara mallarında %29,85, dayanıklı tüketim mallarında %39,86, dayanıksız tüketim mallarında %39,45 ve sermaye mallarında %27,93 artış kaydedildi.

Aylık bazda da yükseliş eğilimi sürdü. İmalat sanayisinde fiyatlar %3,98 artarken, madencilik ve taş ocakçılığında %1,97’lik yükseliş yaşandı. Ana sanayi gruplarında ise enerji kalemi %58,87 ile dikkat çeken bir artış gösterdi. Sermaye mallarında ise aylık bazda %0,07 oranında sınırlı bir düşüş görüldü.