Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı uygulamasının 2006 yılından bu yana engelli bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürütüldüğünü belirterek, aile odaklı sosyal destek politikalarının önemine dikkat çekti.

Engelli vatandaşların yaşamlarını aileleriyle birlikte sürdürmelerini desteklediklerini ifade eden Göktaş, "Engelli bireylerin bakım hizmetlerini kendi yaşam alanlarında almalarını önemsiyoruz. Bu destek sayesinde hem aile bütünlüğünün korunmasına hem de bakım yükünün hafifletilmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Göktaş, bu ay gerçekleştirilecek ödemelerden yaklaşık 516 bin vatandaşın yararlanacağını açıkladı.

Toplam 7,1 milyar liralık desteğin hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydeden Bakan Göktaş, ödemelerin engelli bireyler ve aileleri için hayırlı olmasını temenni etti.