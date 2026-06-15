ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik barış çerçevesinin açıklanması piyasalarda risk iştahını artırırken, altın fiyatları üzerinde birbirine zıt etkiler yarattı.

Ons altın, Avrupa seansının açılışında haftalık zirve seviyelerine yaklaşırken, piyasalarda jeopolitik risklerin azalmasının yanı sıra Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler de fiyatlamalarda etkili oldu.

ABD ve İran'dan Barış Çerçevesi

Washington ve Tahran yönetimleri, uzun süredir devam eden gerilimi sona erdirecek bir anlaşma konusunda prensipte uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını açıklarken, Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ticarete açılacağını belirtti.

Anlaşmanın devreye girmesiyle birlikte enerji arzına yönelik endişelerin azalması beklenirken, Avrupa ülkelerinin de İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda olumlu mesajlar vermesi dikkat çekti.

Ancak İran tarafı, sürecin tamamen sonuçlanabilmesi için ABD'nin bazı taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguluyor. Bu durum, bölgedeki belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Petrol ve Enflasyon Endişeleri Devam Ediyor

Uzmanlar, Orta Doğu'da kalıcı bir istikrar sağlanamaması halinde petrol fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarındaki olası artışın küresel enflasyonu besleyebileceği ve merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirebileceği belirtiliyor.

Bu tablo, faiz getirisi bulunmayan altın için karmaşık bir görünüm oluşturuyor. Çünkü yüksek faiz ortamı altının cazibesini azaltırken, jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri değerli metale destek vermeye devam ediyor.

Fed Beklentileri Altın İçin Belirleyici Olacak

Piyasalarda dikkatler şimdi ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına çevrilmiş durumda. Barış anlaşmasının ardından yatırımcıların faiz beklentilerinde değişim gözlenirken, Fed'in yılın geri kalanında izleyeceği yol haritası altın fiyatlarının yönü açısından kritik önem taşıyor.

Analistler, doların seyrinin ve ABD tahvil getirilerinin önümüzdeki dönemde altın üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Teknik Görünümde Kritik Seviyeler

Teknik açıdan değerlendirildiğinde ons altın halen uzun vadeli ortalamaların altında işlem görüyor. Bu durum, yükseliş denemelerinin şimdilik sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç bölgesi 4.415 dolar seviyesinde bulunurken, bu seviyenin aşılması halinde 4.685 ve 4.762 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.142 dolar seviyesi önemli destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının derinleşebileceği değerlendiriliyor.

Piyasalarda jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Fed'den gelecek mesajlar ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik, altının kısa vadeli performansında belirleyici olmaya devam edecek.