Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,58 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,02 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 27,11 arttı, aylık yüzde 2,44 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,53 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 33,41 arttı, aylık yüzde 3,65 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,65 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,84 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,78 arttı.