Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen teslimat törenine, BRS Global Firma Sahibi Çetin Barış ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Demirci katıldı.

BRS Global Uluslararası Taşımacılık, Düzce Kaynaşlı merkezli yapısıyla uluslararası taşımacılık alanında faaliyet göstermektedir. Firma, başta tekstil, mobilya, demir profil ve lastik olmak üzere farklı ürün gruplarının taşımacılığını gerçekleştirmekte; operasyonlarını Avusturya, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Belçika hatlarında sürdürmektedir.

İLK GÜNDEN BERİ TIRSAN İLE SAĞLAM BÜYÜYORUZ



BRS Global Firma Sahibi Çetin Barış yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “BRS Global olarak beri yurt içi ve yurt dışı taşımalarımız ile sektörümüzün içindeyiz. Uzun döneme yayılan geniş operasyonel ve teknik deneyimimizi her gün daha da ileriye taşıyoruz. İlk zamanlarımızda da Tırsan kullanıyorduk, şimdi güvenle Tırsan ile devam ediyoruz. Avrupa’da Avusturya, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Belçika hatlarında esnek ve zamanında operasyonlarımız ile tekstil, mobilya, demir profil ve lastik gibi çok çeşitli yüklerde faaliyet gösteriyoruz. Tırsan araçlarının sağlamlığı, her yolda performansı, kullanım kolaylığını çok uzun yıllardır tecrübe ettik, biliyoruz. Yeni araçlarla birlikte hem kapasitemizi güçlendiriyor hem de müşterilerimize sunduğumuz hizmeti daha güvenli ve verimli hale getiriyoruz. İşimizin başından beri bizimle deneyimlerini her zaman paylaşan ve bizi destek veren Tırsan’a ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. Gelecek dönemde de treyler yatırımlarımızda Tırsan’ı tercih etmeye devam edeceğiz.”

Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Recep Demirci teslimat töreninde, uzun dönemli iş birliklerini şu ifadelerde vurguladı: “BRS Global, ile sektördeki ilk günlerinden beri beraber çalıştığımız ve giderek güçlenen girişimcilikleri ve Avrupa hattında sürdürdükleri sağlam operasyonlarında rekabetçiliklerini artırmaktan gurur duyuyoruz. BRS Global’in sahada bizzat ilk elden deneyimlediği Tırsan araçlarının gücünü, ödüllü Ar-Ge merkezlerimizde geliştirme faaliyetlerimizle, güçlü test altyapımız ve her türlü yol yük iklim koşullarında doğrulayarak, müşterilerimizin rekabetçiliğini kesin arttıracak şekilde üretiyoruz. Yeni araçlarımızın BRS Global’in gelişen Avrupa taşımalarında güvenle bereketle kullanmalarını, iş birliğimizin uzun yıllar güçlenerek devam etmesini diliyorum. Hayırlı olsun.”