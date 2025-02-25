Raporda, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı'nın, Yükseköğretim Kurulu kararları ve usullerine uymadığı tespit edildi.

İmamoğlu’nun, 1990 yılında Kıbrıs’taki University College of Northern Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi programından yatay geçiş yaptığı ve derslerden genel not ortalamasının 2,50 olduğu belirtildi. Ancak UCNC'nin, yatay geçiş yapabilen üniversiteler arasında yer almadığı ortaya çıktı. YÖK raporu, bu geçişin, 1993’te tanınan UCNC'den yapılması nedeniyle usulsüz olduğunu vurguladı.

Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından yapılan yatay geçiş işlemlerinde ciddi usulsüzlükler olduğu, kontenjan artışlarının ve başvuru tarihlerinin doğru şekilde belirlenmediği ifade ediliyor. Bu bulgular, İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemlerinde YÖK’ün belirlediği usulleri dikkate almadığını gösteriyor. YÖK, raporunda, bu süreçlerin mevzuata uygun olmadığı sonucuna vardı.

Soruşturma devam ederken, YÖK tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi ve sürecin hukuki boyutu da derinleşiyor.