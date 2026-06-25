Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 491 bin 684 kişi yaşamını yitirirken, ölümlerin en büyük nedeni yine dolaşım sistemi hastalıkları oldu.

Verilere göre 2024 yılında 489 bin 734 olan ölüm sayısı, 2025 yılında sınırlı bir artış göstererek 491 bin 684'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

En yüksek ölüm oranı Sinop'ta

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı ülke genelinde binde 5,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu alanda ilk sırayı binde 10,8 ile Sinop aldı. Kastamonu ve Giresun da yüksek ölüm hızlarıyla dikkat çeken iller arasında yer aldı. En düşük ölüm oranı ise binde 2,3 ile Şırnak'ta kaydedildi.

Her üç ölümden biri kalp ve damar hastalıklarından

Ölüm nedenleri incelendiğinde, yüzde 34,7'lik payla dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Kalp ve damar hastalıklarını yüzde 16,1 ile tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin kendi içinde en büyük bölümünü yüzde 42,3 ile iskemik kalp hastalıkları oluşturdu. Serebro-vasküler hastalıklar ve diğer kalp rahatsızlıkları da öne çıkan nedenler arasında yer aldı.

Bu kategoride en yüksek ölüm oranı yüzde 47,7 ile Çanakkale'de görülürken, Kilis en düşük orana sahip il oldu.

Kanser kaynaklı ölümlerde akciğer ilk sırada

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklanan ölümler arasında akciğer, bronş ve gırtlak tümörleri yüzde 28,9 ile ilk sırada yer aldı. Kolon kanseri ve lenf sistemi kaynaklı kanserler de önemli ölüm nedenleri arasında bulunuyor.

Kanser kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 22,4 ile Ağrı olarak kayıtlara geçti. Van, Kocaeli ve Ankara da listenin üst sıralarında yer aldı.

Bebek ölümlerinde önemli gerileme

Raporda dikkat çeken olumlu gelişmelerden biri ise bebek ölümlerindeki düşüş oldu. Bebek ölüm sayısı bir yılda 8 bin 484'ten 6 bin 988'e geriledi. Buna bağlı olarak bebek ölüm hızı binde 9'dan binde 7,8'e düştü.

Benzer şekilde, beş yaş altı ölüm hızı da binde 11,1'den binde 9,5'e gerileyerek çocuk sağlığı göstergelerinde iyileşmeye işaret etti.

Uzmanlar, kalp-damar hastalıkları ve kanser kaynaklı ölümlerin yüksek seyretmeye devam etmesinin koruyucu sağlık hizmetleri, erken teşhis ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.