Kentte araç sayısının artmasına rağmen otopark kapasitesinin aynı hızda büyümemesi, özellikle merkezi bölgelerde park yeri bulmayı zorlaştırırken, özel otoparklarda uygulanan yüksek ücretler de vatandaşların tepkisini çekiyor.

Haberde, İstanbul'da yaklaşık her 6 araca karşılık yalnızca 1 park yeri bulunduğu belirtilirken, sürücülerin çoğu zaman özel işletmelere yönelmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Saatlik ücretlerin bazı bölgelerde 150 TL'den başlayıp yoğunluğa göre değişebildiği, aylık abonelik bedellerinin ise 20 bin TL seviyelerine kadar ulaştığı aktarılıyor.

Öte yandan, vale hizmetlerinde de dikkat çekici fiyat artışları yaşandığı belirtiliyor. Özellikle hastane, AVM ve restoranlarda vale ücretlerinin 300 ila 500 TL arasında değişebildiği, park ücretleriyle birlikte toplam maliyetin bin lirayı bulabildiği kaydediliyor.

Haberde ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'ın kapasitesinde son dönemde yaklaşık 4 bin 500 araçlık azalma yaşandığı ve mevcut kapasitenin kentin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığı vurgulanıyor. İSPARK tarifelerindeki artışların da sürücülerin yükünü artırdığı ifade ediliyor.

Bazı alışveriş merkezlerinde ise mevzuatta yer alan ilk 3 saat ücretsiz otopark uygulamasının tam olarak hayata geçirilmediği iddia edilirken, tüketici dernekleri vatandaşların hak ihlali durumunda fiş ve belgelerini saklayarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabileceklerini hatırlatıyor.

Tüketici örgütleri ve şehir planlamacıları, otopark hizmetinin İstanbul gibi büyük bir metropolde lüks değil zorunlu bir ihtiyaç olduğunu belirterek, fiyatlardaki aşırı artışların önüne geçilmesi için bölgesel "tavan fiyat" uygulaması ve daha sıkı denetim mekanizmalarının devreye alınması çağrısında bulunuyor. Ayrıca bazı özel otoparklarda kredi kartı kabul edilmemesi ve yalnızca nakit ödeme talep edilmesinin kayıt dışılığı teşvik ettiği yönündeki eleştiriler de gündemde yer alıyor.