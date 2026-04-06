Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre Özdil, siyasetçilerle yaşadığı polemiklerin ardından istifasını kanal sahibi Burak Akbay’a sundu. Medyascope’un Sözcü TV’deki kaynakları da Özdil’in istifa dilekçesini verdiğini doğruladı.

Özdil, son olarak CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile yaşadığı tartışmayla dikkat çekmişti. Günaydın, Özdil’in yorumlarını “kahve sohbeti tadında” olarak değerlendirmişti.

Özdil, 5 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır” ifadelerini kullandı.

Kanal, Özdil’in istifasından kısa bir süre önce, 3 Nisan Cuma akşamı saat 18:15’te beklenmedik bir teknik arıza nedeniyle yayını durdurmak zorunda kalmıştı. Sözcü TV yetkilileri, sorunun kaynağının henüz netleşmediğini ve son dönemde kanala yönelik artan baskıları araştırdıklarını açıkladı.

Özdil de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sözcü televizyonunu öyle susturamadılar, kısmen sustu. Kuruluşumuzdan beri görmediğimiz hayati bir teknik sorun yaşıyoruz, ama sorunun kesinlikle teknik olmadığını düşünüyoruz. Bütün ekip canla başla uğraşıyor. Yayınımız normale dönünce, denetim netleşince detaylı bilgi vereceğiz” dedi.