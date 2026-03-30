Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında, 31 ilde toplam 3 milyar lira tutarında faizsiz finansman desteği programı eş zamanlı olarak başlatıldı.

Yeşil Dönüşüm ve İstihdam Odaklı Hamle

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, projenin temel amacının sürdürülebilir bir ekonomi inşa ederken sosyal adaleti sağlamak olduğunu belirtti. 400 milyon dolar toplam bütçeli SoGreen Projesi’nin bu yeni aşamasıyla, özellikle kadınlar ve gençlerin iş gücüne katılımı hedefleniyor.

Programın öncelikleri arasında şunlar yer alıyor:

Kaynak Verimliliği: Üretim süreçlerinde su ve enerji tasarrufu.

Temiz Üretim: Karbon ayak izini azaltan teknolojik yatırımlar.

Döngüsel Ekonomi: Atık yönetimi ve geri dönüşüm odaklı modeller.

Emisyon Azaltımı: Sanayide yeşil geçişi hızlandıracak çevreci adımlar.

10 Kalkınma Ajansı ve 31 İl Kapsamda

"Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Kacır, desteğin 10 farklı kalkınma ajansı aracılığıyla 31 ilde uygulanacağını ifade etti. Bakan, bu yatırımların şehirlerin refahına doğrudan katkı sunacağını ve yeşil geçiş sürecinden etkilenmesi beklenen grupların istihdamını koruma altına alacağını kaydetti.