Yazıcı, özellikle kredi çekerek altın almanın risklerine ve piyasadaki sahte altın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

"Dolar Bazında %25 Prim Yaptı" İran, İsrail ve ABD eksenli gerilimlerin petrol fiyatlarını ve güvenli liman arayışını tetiklediğini belirten Yazıcı, altının kısa sürede dolar bazında %20 ile %25 oranında değer kazandığını ifade etti. Altının uzun vadeli bir tasarruf aracı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Bugün alıp yarın satmayı planlamak yanlış bir politika. Vatandaşlara kısa vadeli işlemlerden kaçınmalarını ve altına uzun vadeli bakmalarını tavsiye ediyoruz," dedi.

"Kredi Çekerek Altın Almayın" Yazıcı, son dönemde görülen borçlanarak yatırım yapma eğilimine de değinerek, "Kredi çekip altın alan herkese 'yapmayın' diyoruz. Altın her ne kadar güvenli liman olsa da kredi faizleri ve piyasa dalgalanmaları bu tür yatırımları riskli hale getiriyor," açıklamasında bulundu.

Sahteciliğe Karşı "QR Kod" Önlemi Piyasada artan sahte altın dolaşımına karşı tüketicileri dikkatli olmaya çağıran İlhami Yazıcı, yeni nesil güvenlik önlemlerini hatırlattı. 5 gramdan 100 grama kadar olan altın basımlarında QR kod kullanıldığını belirten Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Merdiven altı imalata karşı vatandaşlarımız aldıkları ürünün üzerinde QR kod olup olmadığını mutlaka sormalı. Bu kod okutulduğunda altının üretiminden satış aşamasına kadar tüm seceresi sistemde doğrulanmış olarak görünüyor."

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte düğün takısı alışverişlerinde bir hareketlilik beklediklerini de sözlerine ekleyen Yazıcı, fiyatlardaki anlık düşüşlerin endişe yaratmaması gerektiğini, altının tarihsel olarak en güvenli liman olma özelliğini koruduğunu hatırlattı.