Bewen Enerji, 3,8 milyar TL'lik Halka Arz ile Sermaye Piyasalarına Adım Atıyor

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DSTKF: Tera Portföy , 3.305.530 adet alış ve 57.537 adet satış hamlesiyle şirketteki payını %5,96 seviyesine yükseltti.

MAGEN: Pardus Portföy , 4.706.866 adet alış ve 673.059 adet satış işlemi gerçekleştirdi. Net alımlar sonrası portföyün şirketteki payı %10,06 eşiğini aştı.

Portföy yönetim şirketleri ve bireysel yatırımcıların sermaye oranlarını değiştiren hamleler:

BLUME: Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut , 31,92 – 32,36 TL fiyat aralığından 3.250.000 adet gibi yüksek montanlı bir alım gerçekleştirdi. İşlem sonrası Bulut’un şirket sermayesindeki payı %24,26 seviyesine ulaştı.

Şirket üst yönetimlerinin hisselerine olan güveni gösteren alımlar dikkat çekti:

BIMAS: 387,88 TL fiyattan 40.000 adet pay geri alımı yaptı.

BOSSA: 6,68 – 6,87 TL aralığından 150.000 adet pay geri alımı yaptı.

TRALT: Günün en yüksek hacimli geri alımına imza atarak 3.900.000 adet payı 46,12 – 46,88 TL fiyat aralığından bünyesine kattı.

Piyasada istikrarı desteklemek ve şirket değerini korumak amacıyla yürütülen geri alım programlarında öne çıkan işlemler:

Öne çıkan hisse hareketleri ve detaylar şu şekilde:

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