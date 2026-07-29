Öne çıkan hisse hareketleri ve detaylar şu şekilde:
Dev Şirketlerden Geri Alım Hamleleri
Piyasada istikrarı desteklemek ve şirket değerini korumak amacıyla yürütülen geri alım programlarında öne çıkan işlemler:
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TRALT: Günün en yüksek hacimli geri alımına imza atarak 3.900.000 adet payı 46,12 – 46,88 TL fiyat aralığından bünyesine kattı.
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BORSK: 6,05 – 6,10 TL bandından 338.998 adet pay geri alımı gerçekleştirdi.
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BOBET: 18,25 TL sabit fiyattan 250.000 adet pay topladı.
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ENERY: 9,41 – 9,42 TL seviyesinden 200.000 adet hisse satın aldı.
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BOSSA: 6,68 – 6,87 TL aralığından 150.000 adet pay geri alımı yaptı.
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AHGAZ: 34,50 – 34,70 TL fiyat aralığından 110.000 adet hisseyi geri aldı.
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LOGO: 133,00 – 136,10 TL bandından 101.354 adet pay topladı.
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BIMAS: 387,88 TL fiyattan 40.000 adet pay geri alımı yaptı.
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EKIM: 21,12 – 21,20 TL aralığından 15.000 adet hisse satın aldı.
Yönetim Kurulu Başkanları Paylarını Artırdı
Şirket üst yönetimlerinin hisselerine olan güveni gösteren alımlar dikkat çekti:
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BLUME: Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut, 31,92 – 32,36 TL fiyat aralığından 3.250.000 adet gibi yüksek montanlı bir alım gerçekleştirdi. İşlem sonrası Bulut’un şirket sermayesindeki payı %24,26 seviyesine ulaştı.
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ATSYH: Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım, 102,00 – 102,50 TL bandından 46.112 adet pay alarak şirketteki ortaklık payını %1,62’ye yükseltti.
Fonlar ve Stratejik Ortaklardan Kritik Adımlar
Portföy yönetim şirketleri ve bireysel yatırımcıların sermaye oranlarını değiştiren hamleler:
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ESCOM: Ayşe Ece Küçükkurt, 4,00 – 6,00 TL fiyat aralığından 25.275.443 adet pay satın alarak şirket sermayesindeki payını %3,58’e çıkardı.
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KTLEV: Pusula Finans Holding, 142,90 – 151,50 TL aralığında 1.005.494 adet pay topladı. Holdingin şirket üzerindeki payı %27,47’ye ulaştı.
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MAGEN: Pardus Portföy, 4.706.866 adet alış ve 673.059 adet satış işlemi gerçekleştirdi. Net alımlar sonrası portföyün şirketteki payı %10,06 eşiğini aştı.
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MANAS: Tera Portföy, 4.464.894 adet alıma karşılık 828.989 adet satış yaparak sermaye payını %6,12’ye taşıdı.
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DSTKF: Tera Portföy, 3.305.530 adet alış ve 57.537 adet satış hamlesiyle şirketteki payını %5,96 seviyesine yükseltti.