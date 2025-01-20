Omurgayı Tehdit Eden Yeni Tehlike

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akkoyun Sert, “Gençlerde 'cep boyun' en sık rastlanan postür problemlerinden biri haline geldi. Cep telefonu kullanımı sırasında başın öne doğru eğilmesi, omurga bozukluklarına ve kambur duruşa yol açıyor. Omuzların öne doğru gitmesi, hareket kısıtlaması, yorgunluk ve ağrı gibi şikâyetler bu sorunun yaygın belirtileri arasında” dedi.

Dijital Detoks ve Doğru Duruş Önerisi

Bu sağlık sorununu önlemek için gençlere dijital detoks yapmalarını öneren Sert, “Telefon ve tablet kullanırken doğru duruş alışkanlıkları edinmek büyük önem taşıyor. Telefonu göz hizasında tutmak, cihazı tek el yerine çift elle kullanmak ya da masaya koyarak sabit durmasını sağlamak gibi basit önlemler cep boyun hastalığını önleyebilir” diye konuştu.

Egzersiz Önerisi: Küçük Adımlarla Büyük Fark

Uzun süre aynı pozisyonda kalmanın boyun ve sırt sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Sert, “Gün içinde kısa egzersiz molaları vermek çok faydalı. Örneğin, boyun kaslarını esneten ve duruşu düzelten basit hareketlerle bu sorunların önüne geçilebilir” dedi.

Gençler Risk Altında

Dr. Sert’in açıklamalarına göre, özellikle uzun saatler boyunca ders çalışırken ya da dijital cihazlarla vakit geçiren gençlerde boyun ve omurga ağrıları giderek yaygınlaşıyor. Ebeveynlerin ise bu konuda daha bilinçli davranması ve çocuklarını doğru duruş alışkanlıkları kazanmaları için yönlendirmesi gerekiyor.

Telefonu Doğru Kullanmanın 5 Altın Kuralı

Telefonu göz hizasında tutun. Tek el yerine çift el kullanın. Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçının. Gün içinde esneme egzersizleri yapın. Ekran süresini sınırlandırarak dijital detoks yapın.

Gençlerin sağlığı için basit ama etkili bu önlemler, cep boyun hastalığının yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Uzmanlar, özellikle dijital cihazların yoğun şekilde kullanıldığı günümüz dünyasında doğru postürün önemine dikkat çekiyor.