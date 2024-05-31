Nihayet yaz mevsimine girdik. Yaz ayları tarımda bolluk, bereket demek. Çarşı pazarda sebze ve meyve çeşitlerinin bollaşıp fiyatların ucuzlayacağı dönem başlıyor. Peki, yaz aylarıyla birlikte sebze ve meyve fi yatları ucuzlayacak mı?

Kamuda tasarruf beyanları açıklayan ekonomi yönetimi Mayıs ayında köprü ve otoyol geçişlerine yüksek oranda bir zam açıkladı.

Bu da büyük şehirlere sebze meyve taşıyan kamyonların nakliye fiyatlarını etkiledi. Navlun fiyatlarına zam yapıldı. Dolayısıyla yaz aylarının bolluk, bereket ve ucuzluğu henüz çarşı pazara yansımadı…

Bu durumdan en çok asgari ücretliler ve emekliler etkileniyor. Temmuz ayında 16 milyonu aşkın emekli maaşına enflasyon oranında yapılacak zam bir nebze olsun nefes aldıracak.

3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte emeklilere verilecek 6 aylık maaş zammı belirlenmiş olacak. Asgari ücret alanlara Temmuz ayında ara zam yapılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin açıkladığı Orta Vadeli Program çerçevesinde Mayıs ayı rakamlarıyla enflasyonun zirveye ulaşacağı, Temmuz’dan itibaren ise baz etkisiyle düşüş trendine gireceği öngörülüyor.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Yaz aylarında Türkiye’nin köklü çözüm bekleyen sorunlarından biri de başıboş köpekler. Kuduz hastalığı tehlikesinin zirve yaptığı bu aylarda, başıboş köpek sorununu çözmek için hazırlanan kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlanacak. Başıboş köpekler son bir yılda 400 binden fazla çocuk, kadın, yaşlı ve genç insanların yaralanmasına hatta ölümüne yol açmış.

Elimizde net istatistik rakamlar yok. Ancak sayıları 4 milyonu aşan başıboş köpek ordusunun insanlar için tehdit oluşturduğu gerçeği var. Herkes bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini istiyor.

Ekovitrin Haziran sayımızda ekonominin nabzını tutan önemli konuları gündeme getiriyoruz. Özellikle Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması adı altında, tarım sektörünü olumsuz etkileyecek maden arama ve kazı ruhsatları önümüzdeki dönemlerde Türkiye’nin en önemli meseleleri arasında yer alacak.

Kaz dağları, Ordu - Fatsa ve Erzincan İliç’teki siyanürlü altın arama maden sahaları yöre halkı için büyük tehlike. Erzincan İliç’teki facianın ardından ülkemizde tarım sektörünü ve yöre halkının sağlığını tehdit eden siyanürlü altın arama çalışmalarına yeni düzenlemeler gündemde. Ancak son yıllarda maden arama ruhsatlarındaki artış dikkat çekici.

Bu sayımızda Türkiye’nin maden sektörünü mercek altına aldık. Ülkemizde ekonomiye büyük katkı sağlayan iş insanlarının başarı hikâyelerini yayınlamaya devam ediyoruz. Lojistik sektörünün başarılı kuruluşu Sarp Intermodal kuruluşunun 10. Yılında ismini Talay Logistics olarak değiştirerek hizmet ağını genişleten bir atılım başlattı. Talay Logistics CEO’su Onur Talay, uçtan uca hizmet veren bir lojistik şirketine dönüştüklerini açıkladı.

TURQUALITY VE MARKA OLUŞUMU

Türkiye ihracatının artırılması için iş dünyasının başlattığı yeni oluşumlar dikkat çekici. İş insanı Murat Kalsın, İTO üyesi 100 girişimciyi bir araya getirerek İstanbul Holding’i kurdu. İstanbul Holding ilk yatırımını tarım sektörüne yaparak üretimde farkındalık çalışmasını hayata geçirdi. 21 yıl önce Devlet eski Bakanı Kürşat Tüzmen’in desteği ile başlatılan Turquality programı ihracatın artmasına büyük katkı yaptı.

Bugün Turqualitiy programından yüzlerce firma destek alıyor.

Turqualitiy danışmanlık hizmeti veren Progroup ile İTÜ “Turquality ve Marka uzmanlık Vizyon Programı” başlattı. Eğitim programın açılış ve kapanış oturumlarına katılan ve ilk dersi veren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Kavuncu, Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği Başkanı Kürşat Tüzmen, iş insanları Süleyman Orakçıoğlu ve Murat Ülker “Turquality Eğitim Programı”na katılarak tecrübelerini firma ve marka temsilcileriyle paylaştılar.

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