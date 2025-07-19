Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,07'lik sınırlı bir artışla tamamladı. Haftalık işlemlerde en düşük 9.990,12 puanı, en yüksek 10.407,44 puanı gören endeks, haftayı 10.366,16 puandan kapatarak yatırımcısına sınırlı da olsa kazandırdı.

Altın fiyatlarında da yukarı yönlü bir seyir görüldü. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,62 artarak 4.357 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını 29.439 liraya, çeyrek altın ise 7.297 liraya çıktı.

Döviz cephesinde de sınırlı yükselişler yaşandı. ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,51 değer kazanarak 40,38 TL’ye, avro ise yüzde 0,20 artışla 47,15 TL seviyesine ulaştı.

Fon piyasasında da yatırımcı yüzü güldü. Yatırım fonları haftayı ortalama yüzde 0,89, emeklilik fonları ise yüzde 0,53’lük bir değer kazancıyla kapattı. Fonlar içerisinde en fazla kazandıran kategori ise yüzde 1,03'lük artışla "fon sepeti" fonları oldu.

Uzmanlar, temmuz ayının son haftalarına girilirken yatırımcıların küresel piyasalardaki gelişmeleri ve merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.