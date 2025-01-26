Çin, yüksek katlı binalardan orman yangınlarına kadar birçok farklı alanda bu teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Yangın söndürme dronları, yangının başlangıç aşamasında müdahale edebilme yeteneğiyle büyük bir fark yaratıyor.

Bu dronlar, dar sokaklar ve yüksek binalardaki yangınlara hızla müdahale etmek üzere tasarlanmış. Yüksek binalarda bile yangına müdahale edebilen bu İHA'lar, bir drone ile 150 litre yangın söndürme köpüğü taşıyabiliyor ve 5 kilometrelik bir mesafeye kadar etkili olabiliyor. Ayrıca, bu dronlar yangının yerini tespit ettikten sonra lazerle pencere kırıcıyı ateşliyor ve yangın söndürme "bombalarını" atarak yangına müdahale ediyor.

Çinli şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sistemlerle donatılmış "keşif dronları", yangın bölgesindeki verileri gerçek zamanlı olarak analiz ederek sahadaki ekiplere aktarıyor. Bu bilgiler, yangınla mücadelede daha hızlı ve etkili kararlar alınmasına yardımcı oluyor.

Çin’in bu teknolojiyi, yangın söndürme çalışmalarında nasıl sahada başarıyla kullandığı, yangın müdahalesinde bu yeni teknolojinin ne kadar önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Örneğin, Shaanxi eyaletinde çok katlı bir binada çıkan yangını söndürmek için birden fazla drone kullanılmış ve Chongqing’deki orman yangınlarında da bu dronlar hayati bir rol oynamış.

Sonuç olarak, yangınla mücadelede hız ve etkinlik kritik unsurlar arasında yer alıyor ve bu noktada drone teknolojileri önemli bir avantaj sağlıyor. Çin’in geliştirdiği yangın söndürme İHA’ları, gelecekte Türkiye gibi ülkelerde de benzer felaketlerde etkili bir çözüm olabilir.