HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen yeni çağrıyla, savunma teknolojileri alanında yatırım yapacak şirketlere kapsamlı teşvikler sağlanacak. Program çerçevesinde yatırımcılara 5 milyar dolarlık destek bütçesi ayrıldı.

Yeni destek paketi kapsamında yatırımcılara; yüzde 60'a varan vergi teşviki, yüzde 20'ye kadar hibe desteği, kamu alım garantisi, istihdam desteği, kamu test ve doğrulama altyapılarına erişim, yatırım arazisi tahsisi ve yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar uygun koşullu finansman imkânı sunulacak.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yalnızca yenilik geliştirmenin yeterli olmadığını belirterek, "İnovasyon ancak sanayileşmeyle stratejik güce dönüşür." değerlendirmesinde bulundu.

Programın, NATO'nun savunma teknolojilerinin seri üretimini hızlandırmayı hedefleyen "İnovasyon Ölçeklendirme Programı" yaklaşımıyla uyumlu olduğuna dikkat çeken Kacır, çağrının yenilikçi şirketlerin büyümesini hızlandıracağını ve üretim kapasitesini artıracağını ifade etti.

Kacır açıklamasında, Türkiye'nin Avrupa'nın üretim üssü olma hedefi doğrultusunda, ileri savunma teknolojileri yatırımlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "İnovasyonu endüstriyel kapasiteye, endüstriyel kapasiteyi de stratejik güce dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

HIT – Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı'na ilişkin başvuru şartları ve tüm ayrıntılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HIT-30 programı üzerinden erişime açıldı.