Sekiz Yıllık Hukuk Savaşının Sonu

Her şey, Avrupa Komisyonu’nun Google’ın Android mobil işletim sistemindeki hakim konumunu kötüye kullanarak pazardaki rakiplerini saf dışı bıraktığını tespit etmesiyle başlamıştı. Komisyon, teknoloji devine ilk olarak 4.34 milyar euroluk rekor bir ceza kesmişti. 2022 yılında bir alt mahkeme bu cezayı ufak bir indirimle 4.1 milyar euroya çekmiş olsa da Google pes etmeyerek kararı en üst mahkemeye taşımıştı.

Lüksemburg’dan Dönüş Yok

Lüksemburg merkezli AB Adalet Divanı, Google’ın son umudu olan temyiz başvurusunu karara bağladı ve kapıyı tamamen kapattı. Mahkemeden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Google ve çatı şirketi Alphabet'in Genel Mahkeme'nin kararına karşı açtığı temyiz başvurusu reddedilmiştir. Böylelikle Google Arama'nın Android işletim sistemi bağlamında hakim konumunu kötüye kullanması sebebiyle uygulanan ceza onanmıştır."

Piyasalar Nasıl Tepki Verdi?

Bu devasa cezaya ve hukuki yenilgiye rağmen, Google hisselerinde (GOOG) sert bir düşüş yaşanmadı. Kararın ardından şirketin hisseleri %+1,29 oranında bir yükseliş grafiği çizerek piyasaların bu kararı halihazırda fiyatladığının sinyalini verdi. Yine de bu karar, teknoloji devlerinin Avrupa pazarındaki antitröst denetimleri açısından tarihi bir emsal teşkil ediyor.