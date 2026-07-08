Edinilen bilgilere göre, NATO içinde yürütülen temaslarda, her yıl düzenlenen liderler zirvesinin bu kez yapılmaması ihtimali ilk kez ciddi şekilde masaya yatırıldı. Tartışmaların merkezinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik sert söylemleri ve müttefiklere karşı eleştirel tutumu bulunuyor.

Trump'ın açıklamaları endişeleri artırdı

Ankara'daki zirve kapsamında yaptığı açıklamalarda NATO'yu eleştirmeyi sürdüren Trump'ın, Türkiye'ye büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri nedeniyle geldiğini ifade etmesi ve ittifakın işleyişini sorgulayan mesajlar vermesi, birçok üye ülke tarafından dikkatle takip edildi.

Diplomatik kaynaklar, Trump'ın uluslararası kamuoyu önünde müttefikleri hedef alan açıklamalarını sürdürme ihtimalinin, yeni bir liderler zirvesine yönelik çekinceleri artırdığını belirtiyor.

Arnavutluk ev sahipliği konusunda belirsizlik

Mevcut plana göre bir sonraki NATO Liderler Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, zirvenin planlanan tarihte gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusunda henüz kesin bir karar verilmiş değil.

İttifak içinde yapılan değerlendirmelerde, Arnavutluk'un savunma harcamalarının uzun süre NATO'nun hedeflerinin gerisinde kalmasının da süreci etkileyen unsurlardan biri olduğu ifade ediliyor. Bazı üyeler, bu durumun Trump'ın savunma bütçeleri konusundaki eleştirilerini daha da sertleştirebileceği görüşünde.

Sonuç bildirgesinde dikkat çeken detay

Habere göre, Ankara Zirvesi sonunda yayımlanması beklenen sonuç bildirgesi taslağında da gelecek zirvenin tarihi veya ev sahibi ülkesine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi. Bu durum, NATO içinde takvime ilişkin belirsizliğin sürdüğüne işaret eden önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

NATO'dan ilk resmi değerlendirme

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone ise Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, zirvenin Arnavutluk'ta yapılmasının planlandığını doğrularken, organizasyonun 2027'de mi yoksa daha sonraki bir tarihte mi gerçekleştirileceği konusunda müttefikler arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Gözler NATO'nun kararında

Ukrayna'daki savaşın devam ettiği, Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı ve küresel güvenlik risklerinin arttığı bir dönemde NATO'nun liderler zirvesine ilişkin alacağı kararın, ittifakın iç dengeleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor. Özellikle Trump yönetimiyle ilişkilerin nasıl şekilleneceği, NATO'nun gelecek dönem stratejisinin belirlenmesinde kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.