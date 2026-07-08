Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçe genelinde devam eden beton yol çalışmalarını sahada inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla da bir araya gelen Kumral, hizmetlerin tüm mahallelere kesintisiz ulaştırılacağını vurguladı.

Babadağ Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen beton yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, sahada görev yapan personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların yapıldığı mahalleleri ziyaret eden Başkan Kumral, mahalle sakinlerinin hanelerine misafir oldu. Vatandaşlarla sohbet eden Kumral, talep ve önerileri dinledi.

Babadağ'ın her noktasında eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Murat Kumral, 'Babadağ bizim en büyük sevdamız. Babadağ'ımızın her mahallesine hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz.' dedi.