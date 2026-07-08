Açıklamaların ardından petrol fiyatları hızla yükselirken, altın fiyatlarında ise dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı.

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, İran ile yeni bir anlaşma ihtimaline kapıyı kapatarak, "Benim için bu konu bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, İran yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunurken, müzakerelerin zaman kaybı olduğunu savundu.

Petrol fiyatlarında yüzde 6'nın üzerinde yükseliş

Jeopolitik gerilimin yeniden tırmanabileceği beklentisi enerji piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde yüzde 6,3 yükselerek 78,86 dolara çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 74,95 dolar seviyesine yükseldi.

Analistler, İran petrolüne yönelik yaptırımların yeniden sıkılaştırılmasının küresel arzı daraltabileceği endişesinin fiyatları yukarı taşıdığını belirtiyor.

Altın fiyatları sert geriledi

Petroldeki yükselişe karşın değerli metallerde satış baskısı görüldü. Ons altın gün içinde yüzde 1,44 değer kaybederek 4.046,53 dolara kadar geriledi.

Yurt içinde de altın fiyatları düşüşünü sürdürdü. Gram altın 6.107 TL seviyesine inerken günlük kaybı yüzde 1,33 olarak gerçekleşti. Çeyrek altın 10.056 TL, yarım altın 20.093 TL, tam altın ise 39.986 TL'den işlem gördü. Cumhuriyet altını 39.995 TL'ye, Reşat altını ise 40.028 TL'ye gerilerken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 5.600 TL'nin altına düştü.

ABD, İran petrolü için lisansı iptal etti

Piyasalardaki hareketi hızlandıran bir diğer gelişme ise ABD Hazine Bakanlığı'nın İran petrolü satışına izin veren genel lisansı iptal etmesi oldu. Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), lisans kapsamındaki işlemlerin 17 Temmuz'a kadar sonlandırılması için geçiş süresi tanındığını açıkladı.

Uzmanlara göre Trump'ın müzakere sürecini tamamen sonlandırması ve İran petrolüne yönelik yaptırımların yeniden sertleştirilmesi, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesine neden olabilir. Altın fiyatlarının seyri ise jeopolitik gelişmelerin yanı sıra doların yönü ve küresel risk iştahına bağlı olarak şekillenecek.