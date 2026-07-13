Battalgazi Belediyesi, hafta sonu düzenlediği yaz etkinlikleriyle çocukları ve aileleri bir araya getirdi. Yaz Akşamları konseri, çocuk şenliği ve yaz okulu etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Battalgazi Belediyesi, yaz dönemi boyunca sürdürdüğü kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetlerine hafta sonunda da devam etti. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından farklı noktalarda düzenlenen etkinliklerde her yaştan vatandaş bir araya geldi. Yaz Akşamları konser programı, çocuk şenliği ve yaz okulu kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler yoğun katılımla tamamlandı. Programlarda çocuklar çeşitli aktivitelerle vakit geçirirken, aileler de sosyal ve kültürel etkinliklere katılma imkanı buldu.

Yaz akşamları Fırat Mahallesi'nde başladı

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Akşamları programının ilk etkinliği Fırat Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Sanatçı Ahmet Uçar'ın sahne aldığı programda vatandaşlar müzik eşliğinde yaz akşamını birlikte geçirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte mahalle sakinleri sosyal ve kültürel bir ortamda bir araya gelirken, programın yaz boyunca farklı mahallelerde devam edeceği belirtildi.

Çocuk Şenliği'nde eğlence dolu anlar yaşandı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Zafer Mahallesi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği programında çocuklar oyunlar, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programda çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunacak etkinlikler gerçekleştirildi.

Yaz okulu etkinlikleri devam ediyor

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Hasırcılar Kültür Merkezi'nde sürdürülen Yaz Okulu programında ise çocuklar eğitsel ve sosyal faaliyetlerle yaz tatillerini verimli şekilde değerlendirmeyi sürdürüyor. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan etkinliklerle çocukların hem öğrenmeleri hem de sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Battalgazi Belediyesi, yaz dönemi boyunca kültür, sanat, eğitim ve spor alanındaki programlarını ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.