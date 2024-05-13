Dikmen Dede mezarının yanındaki alanda yapılan etkinliğe çevre köylerden ve ilçe merkezinden de katılanlar oldu. Burada bir konuşma yapan Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, “Yağmur duası maksadıyla çıktığımız bu programımızda dualarımızı ettik. İnşallah tez vakitte su bekleyen tarlalarımız suya kavuşur ümidiyle ellerimizi açtık ve Allah’a dualarımızı ettik. Arzu ederiz ki yüce yaradan tez vakitte yağmuru verir ve çiftçilerimizin yüzü güler. Elbette bunu her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Tabi bununla birlikte kasaba halkımıza ve ziyaretçilerimize yemek ikramında bulunuyoruz. Bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleşen yağmur duası programımız Allah’ın izniyle vatandaşlarımızın teveccühü ile sorunsuz bir şekilde gerçekleşti” dedi.

“Üreticilerimizin yanında olacağız”

Milletvekili Dr. Hasan Arslan da, “Bizler AK Parti hükümeti olarak çiftçimize her daim destek oluyor ve yalnız bırakmıyoruz. Don olayında da sel de de ve bir çok afetlerde işimizi bir kenara bırakıyor ve Tarım Bakanlığının ilgili birimine üç vekilimiz olarak gidiyor ve taleplerimizi sıralıyoruz. Bugüne dek elimizin boş döndüğü olmamıştır. İnşallah bundan sonra da milletvekillerimizle, il başkanımızla üreticilerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arslan ile Kaynak ve beraberindeki heyet, yağmur duası dolayısıyla piknik yapmaya gelen vatandaşları selamladı.